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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Afganistan itirafı! İç savaş başlayacak ve terör büyüyecek

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Afganistan itirafı! İç savaş başlayacak ve terör büyüyecek

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da bir iç savaşın 'muhtemel' olduğunu ve bunun terör gruplarının büyümesine yol açabileceğini söyledi.

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Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'daki 20 yıllık dönem resmen sona erdi. ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Almanya'daki Ramstein ziyareti sırasında Fox News'den Jennifer Griffin ile konuştu. Milley'e, askerlerin çekilmesinin ardından ABD'nin daha güvenli olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğunda, bunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

İç savaş sonuç olarak da terör büyüyecek

General, 'Askeri tahminim koşulların bir iç savaş geliştirme olasılığı olduğu yönünde' dedi ve eklesi: 'Taliban'ın iktidarı pekiştirip yönetişim kurabilecek mi bilmiyorum.' Milley ayrıca, Afgan iç savaşının bir sonucu olarak terör gruplarının büyüyebileceği ihtimalinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Sadece havadan 'ufuk ötesi' mücadele

Kara kuvvetleri yerine sadece hava saldırılarını içerecek olan 'ufuk ötesi' terörle mücadele operasyonlarını değerlendiren general 'bunu yapmak mümkün' dedi ancak kara desteği olmadan bu operasyonların hayli zor olacağının altını çizdi.

Bazı insan istihbarat ağlarını yeniden...

'Bazı insan istihbarat ağlarını vb. yeniden kurmamız gerekecek' diyen Milley sözlerine şöyle devam etti; 'Bütün bölge üzerinde çok yoğun düzeyde göstergeler, uyarılar ve gözlemler ve ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) sürdürmek zorunda kalacağız.'

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