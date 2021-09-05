Masterchef Tahsin aslen nereli kaç yaşında Tahsin Küçük sevgilisi var mı?

Masterchef'in strateji adamı olan Tahsin Küçük aslen Trabzonlu yarışmaya Kocaeli'den katılıyor. 13 yaşından ber, mutfakla haşır neşir olan Tahsin Küçük 23 yaşında. Daha önce de Ver Fırına' isimli yemek yarışmasına katılan Tahsin Küçük'ün sevgilisi var mı?

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Masterchef 2021'nin stratejileri ile dikkat çeken yarışmacısı Tahsin Küçük daha ilk bölümden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu hafta kırmızı takımın lideri olan ve seçtiği yarışmcılar ile takımını kuran Tahsin Küçük 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. tahsinkucukofficial instagram hesabını kullanan Tahsin Küçük'ün 31,2 milyon takipçisi var.

Tahsin Küçük Kimdir: Yarışmaya Kocaeli'nden katılan Tahsin Küçük, 23 yaşındadır. Babası sayesinde bu işe erken başladığını söyleyen Tahsin, 13 yaşından beri mutfakla iç içe olduğunu dile getirmişti. Aslen Trabzonlu olan Tahsin, mutfağın dışında birçok dans türüne de ilgili olduğunu söylemişti. Okan Üniversitesi gastronomi mezunu olan Tahsin Küçük, 2015 yılında 'Ver Fırına' isimli yemek yarışmasına katılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Yemekteyiz isimli programa da katılan Tahsin Küçük, ilginç tavırları ile dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacıdır.

Tahsin Küçük Masterchef Yolculuğu: Tahsin Küçük, Masterchef'in ilk turunda konfi tekniğiyle pişirilmiş somon hazırladı. Üç şeften evet alan Tahsin, ikinci tura yükseldi. İkinci turda Burak, Tahsin ve Mercan eşleşmesi yapıldı. Yarışmacılardan köz biber sosu hazırlamaları istendi. Tahsin, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan kitel yapmaları istendi.

Yarışmacılar verilen 40 dakikanın sonunda hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. En iyi tabaklar yaratıcılık oyunu için tekrar mutfağa girdi. Bu turda yarışmacılardan anjelik eriğini kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayarak ana kadroya dahil olan isim, Tahsin Küçük olarak belirlendi.