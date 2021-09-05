Bu liseliler bir harika! Kendi elektrikli araçlarını ürettiler

Liseli gençlerin ürettiği 21 elektrikli araç TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarış pistine çıktı. Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrencilerin yaptığı araçları inceledi ve yarışlarda start verdi.

TÜBİTAK’ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final günü heyecanı sürüyor. Liseli öğrencilerin tasarladıkları araçların ardından üniversiteliler de piste çıktı. Öğrenciler kendi tasarladıkları araçlarla kıyasıya mücadele etti. Körfez Yarış Pistine gelerek yarışları takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarış öncesinde tüm takımların yanına giderek araçlar hakkında bilgiler aldı.

Söz konusu yarışmanın final günü için TOSFED Körfez Yarış Pisti'ne gelen Varank, burada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise ve üniversite öğrencilerinin araçlarını yakından inceleyerek bilgi aldı.

Liseliler kendi araçlarını üretti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmaya katılan öğrencilere TÜBİTAK'ın büyük desteği olduğunu söyleyerek öğrencilere mentorluk verdiklerini ifade etti. Varank, "Öğrencilerimiz kendi şehirlerindeki sanayilerden de destek alıyorlar. Gidip firmalardan destek, sponsorluk alıyorlar ve daha 16, 17 yaşında gençler kendileri oturup bir elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyorlar." diye konuştu.

36 takımdan 21'i yarışmaya hak kazandı

Yarışmaya başvuran lise düzeyindeki 36 takımdan 21’i, yarış heyetinin testleri geçtikten sonra piste çıkmaya hak kazandı. Sabah saatlerinde başlayan lise düzeyindeki yarışları TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da takip etti.