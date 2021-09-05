Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte yeni MEB genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderdiği rehberde sınıflarda pozitif vaka çıkması halinde yapılacakları sıraladı. Buna göre bir sınıfta bir vaka çıkması halinde tüm öğrenciler 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

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Okulların açılmasına bir gün kala Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacağıyla ilgili rehber yayınladı. Rehbere göre, öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak? @saglikbakanligi ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi" denildi.

Öğretmen pozitif çıkarsa

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzası ile gönderilen rehberde şunlar yer aldı:

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.