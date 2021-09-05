Emre Büber evli mi Masterchef 2021 Emre eşi ve çocuğu kimdir?

Masterchef 2021'nin iddialı ve dikkat çeken konuşmaları ile sivrilen yarışmacısı Emre Büber merak konusu oldu. 26 yaşında olan Emre Büber aslen Konyalı fakat uzun yıllar Avusturya'da kaldı ve yarışmaya katılmak için Türkiye'ye döndü. Bir çocuk babası olan Emre Büber evli mi, eşi kimdir?

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Masterchef Türkiye 2021'nin dikkat çeken ve yaptığı yemekler ile jürinin beğenisini toplayan yarışmasıcı Emre Büber merak edilen isimlerden biri oldu. 26 yaşında olan Emre Büber bir erkek çocuğu babası. Peki Masterchef Emre nereli, evli mi, eşi kimdir?emres.kitchen instagram hesabını kullanan Emre Büber'in 36,5 bin takipçisi var.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Ailesi Konyalı olan Emre Büber MasterChef'in 2021'e Avusturya'dan katılıyor. Emre 26 yaşında ve bir çocuk babası olan Emre aşçılık eğitimine sahip ve sektörde çalışmış bir isim. Emre yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.

Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Avusturya doğum Emre 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.