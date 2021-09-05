İşte il il koronavirüs vaka sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos tarihleri arası Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı. Bir kez daha aşı uyarısında bulunan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı.

Abone ol

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha aşı uyarısında bulundu. Koca, pandemide nihai çözümün aşı olduğunu söyleyerek kurallara uyulmasını istedi.

Fahrettin Koca, Türkiye'nin 21-27 Ağustos tarihleri arasında en çok vaka görülen 10 şehri ile koronavirüs haritasını paylaştı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir kez daha aşı konusunda uyaran Bakan Koca, pandemide nihai çözümün aşı olduğunu söyleyerek kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Koca'nın paylaştığı vaka sayılarına göre Türkiye'de en çok vaka artışı gösteren 10 şehirde belli oldu. Buna göre en çok vaka artışı; Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat oldu.