Aşı yaşında flaş karar! 12 yaş ve üstüne aşı

Sağlık Bakanlığı, okulların açılmasına bir gün kala aşı yaşı konusunda flaş bir adım attı. Bakanlık, aşıda alt sınırının 12 yaşa çekildiğini duyurdu.

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Türkiye'de aşılamada 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Bakan Koca son yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından "12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." diye açıklama yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı, okulların açılmasına bir gün kala yeni bir adım attı. 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.