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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Türkiye'nin ekonomide Orta Vadeli Programı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Türkiye'nin ekonomide Orta Vadeli Programı

Türkiye'nin 2022-2024 dönemi kapsayan Orta Vadeli Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin 2021'de yüzde 9 büyümesi hedefleniyor.

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Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.42021'de , 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

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