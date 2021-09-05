Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Türkiye'nin ekonomide Orta Vadeli Programı

Türkiye'nin 2022-2024 dönemi kapsayan Orta Vadeli Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin 2021'de yüzde 9 büyümesi hedefleniyor.Abone ol
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.42021'de , 2024 hedefi ise yüzde 10.9.