Messi yaşananlara böyle isyan etti

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin'in karşılaştığı maçta yaşanan sınır dışı krizi sonrası Lionel Messi'den tepki geldi.

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Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü.

Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullanırken teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.