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İstanbul'da bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler! Artık horlamazsın...

İstanbul'da bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler! Artık horlamazsın...

İSTANBUL'da ünlü işadamı Dural Gayrimenkul şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural (32), geçirdiği bademcik ameliyatında doktorların yanlışlıkla küçük dilini kestiklerini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

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Kaan Dural, geçtiğimiz günlerde 2017'de evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun'la boşanmıştı. Boşanmadan günler önce bademciklerinin şişmesi nedeniyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvuran ünlü girişimcinin sürekli farenjit problemi yaşadığı için bademciklerinin alınmasına karar verildi.

Lazerle bademcikleri kesildi! Ağzından kan gelmeye başladı

Dural'a gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat için gün verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan ünlü iş insanının lazerle bademcikleri kesilmişti. Ameliyat sonrası taburcu edilen iş insanının bir süre sonra ağzından kan gelmeye başladı.

Kaan Dural, geçtiğimiz günlerde 2017'de evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun'la boşanmıştı.

Başka bir hastanede küçük dilinin kesildiği ortaya çıktı

Kendinden geçerek evine yakın başka bir hastaneye kaldırılan Dural'ın, yapılan tetkiklerde küçük dilinin tamamının kesildiği ortaya çıktı. Hastane yetkililerine durum sorulduğunda ise küçük dilinin kesilmesi zorunda kalındığı şeklinde bir cevapla karşı karşıya kaldı.

'Artık horlama yaşamazsın...'

İddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" diyerek Dural'ı geçiştirdi. Ünlü girişimci, kendisine yapılan ameliyatta bu hususun belirtilmediği gibi, buna onay vermediğini ve yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.

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