Erzurum'da 1 ay önce kaybolmuştu acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

ERZURUM'da 1 ay önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Tünelde tamamlanan çalışmalar sonucunda Aksöyek’in cansız bedenine ulaşıldı.

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İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe akşamı etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 30'uncu günde 400 metre uzunluğundaki HES tünelindeki arama çalışmaları tamamlandı. Tünel sonunda ekipler tarafından kayıp işçi 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’in cansız bedenine ulaşıldı. Aksöyek’in cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.