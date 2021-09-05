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Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

SİVAS'ta bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan ilginç görüntüler görenleri şaşırttı.

Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat- Özen barajı kuraklığı gözler önüne seriyor. 2009 yılından su tutmaya başlayan baraj 6 ay gibi kısa bir sürede Maden-Alanyurt ve Pusat gibi köyleri sular altında bırakmıştı.

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Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

Bu yıl etkisini gösteren kuraklık sonrası baraj alarm vermeye başladı. 

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Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

Yağışların az olması ve sulama ile birlikte barajın suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

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Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor

Suların çekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt köyündeki bazı yerleşim yerleri, mezarlar, ağaçlar ve elektrik direkleri gün yüzüne çıktı. 

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