Sivas'ta ürküten görüntüler! Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Tamamı çıkacak gibi görünüyor
SİVAS'ta bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan ilginç görüntüler görenleri şaşırttı.
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat- Özen barajı kuraklığı gözler önüne seriyor. 2009 yılından su tutmaya başlayan baraj 6 ay gibi kısa bir sürede Maden-Alanyurt ve Pusat gibi köyleri sular altında bırakmıştı.
113
Bu yıl etkisini gösteren kuraklık sonrası baraj alarm vermeye başladı.
213
Yağışların az olması ve sulama ile birlikte barajın suyu yaklaşık 50 metre çekildi.
313
Suların çekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt köyündeki bazı yerleşim yerleri, mezarlar, ağaçlar ve elektrik direkleri gün yüzüne çıktı.
413