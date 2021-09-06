İnegöl'de işyeri sahibi masaları düzenlerken bu çantayı buldu sonra bakın ne oldu!

Çantayı açan Cerrah, içerisinde çok miktarda banknot olduğunu görünce hiç düşünmeden polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çanta içerisinde inceleme yaptılar. Çanta içerisinde 81 bin lira olduğunu tespit eden polis ekipleri, bir de kartvizit buldular. Yapılan araştırma sonucu polis ekipleri, paranın sahibine ulaşarak iş yerine çağırdılar.