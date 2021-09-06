Cenk Tosun'un İstanbul'daki yeni evi; 18 milyon TL'ye satın aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye İstanbul'dan yeni ev aldı.

Abone ol

İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan başarılı oyuncu Cenk Tosun, İstanbul'daki ünlü bir siteden ev aldı. Yeni evini kaba inşaattan 18 milyon TL’ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun’un zevkine göre yaptırıyor.

Dekorasyon için 15 milyon TL

İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL’yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti.