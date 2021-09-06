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Taliban'dan basın açıklaması! Hükümet kuruluyor! Türkiye hakkında açıklama

Taliban'dan basın açıklaması! Hükümet kuruluyor! Türkiye hakkında açıklama

Taliban Afganistan'da yeni hükümeti ilan edeceklerini duyurdu. Kabil Havalimanı'nın yeniden imarı için Türkiye ve Katar hakkında da açıklama geldi.

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Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, Kabil'de basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pençşir halkı bizim kardeşimizdir halkımızdır. Irkçılık damarıyla hareket edenlere fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Hiçbir şekilde kötü bir davranış ortaya çıkmayacak.

Özellikle yanlış ihbar sonucu yapılan atışlardan dolayı yaralananlar ve ölenlerden dolayı üzgünüz. Bundan sonra böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecek, gereli cezalandırmalar yapılmıştır.

Kabil Havaalanı'nın yeniden imarı için adımlar atıldı. Özellikle Katar ve Türkiye'nin teknik ekibi ve üçüncü bir ülkenin şirketi işlerini yürütüyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak. Radar özellikle ABD'ler tarafından zarara uğratılmıştır.

Yakın ülkeler bize insani yardım konusunda destek veriyor biz de uygun bir şekilde bunları dağıtıyoruz. Özellikle İslam ülkelerinden kardeşlerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Toplumumuzdan biraz daha sabır istiyoruz.

Ekonomiyi toparlayacağız

Halkımızın açlık ve işle alakalı sıkıntı ve çekinceleri var. Biz özellikle güvenliği sağladıktan sonra ülkemizin gıda, ekonomi ve fiyatlarla ilgili her türlü çalışmayı yapacağız. Özellikle memleketimizin tüccarları var. Tüm sermayesini memleketine adayan vatandaşlarımız var. Diğer tüccarları da yatırım yapmaları için buraya davet ediyoruz. Halkımız emin olsunlar ekonomiyi toparlayacağız.

Kısa zamanda hükümeti ilan edeceğiz

Afganistan'da işgal ve savaş bitmiş durumda elhamdülillah. Hükümetle ilgili çalışmalarımız tamamlandı, en kısa zamanda hükümeti ilan edeceğiz.

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