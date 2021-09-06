BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 486,74
HABER /  DÜNYA

Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde

Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde

BAHREYN Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini söyledi.

Abone ol

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi. Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkat çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Gülkapan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Pınar Gülkapan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Balıkesir'de kazada 112'yi arayan adam şok oldu! Yerde yatan yaralı eşi çıktı
Balıkesir'de kazada 112'yi arayan adam şok oldu! Yerde yatan yaralı eşi çıktı
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Gülben Ergen evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
BAE'den stratejik yatırım kararı
BAE'den stratejik yatırım kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba Afgan mülteci açıklaması kulislere sızdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba Afgan mülteci açıklaması kulislere sızdı
İstanbul'da eşine sinirlenince cinnet geçirdi! Kapıları kilitleyip...
İstanbul'da eşine sinirlenince cinnet geçirdi! Kapıları kilitleyip...
Cenk Tosun'un İstanbul'daki yeni evi; 18 milyon TL'ye satın aldı
Cenk Tosun'un İstanbul'daki yeni evi; 18 milyon TL'ye satın aldı
CHP MYK bugün toplanıyor! Tanju Özcan için karar günü
CHP MYK bugün toplanıyor! Tanju Özcan için karar günü