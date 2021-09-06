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Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde bir tarlada 7-8 metre çapında obruk ortaya çıktı.

Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesinde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi. 

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Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

Obruğun 2 gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.

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Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı

Oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, “Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik." dedi.

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