Ankara'da tarlada bir anda ortaya çıktı: Herkes korkmaya başladı
ANKARA’nın Polatlı ilçesinde bir tarlada 7-8 metre çapında obruk ortaya çıktı.
Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Hacıosmanoğlu Mahallesinde bulunan buğday tarlasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir obruk meydana geldi.
Obruğun 2 gün önce oluştuğunu ve her geçen gün genişlemeye devam ettiğini söyleyen tarla sahibi Seydi Karakaya ve yöre halkı yetkililerden yardım bekliyor.
Obrukta incelemelerde bulunan Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin, obruğun büyümeye devam edebileceği ve bölgede farklı noktalarda da obruk oluşabileceği yönünde, bölge halkına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Oluşan obruktan dolayı bölge halkının tedirgin olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu Mahalle Muhtarı Bayram Ören Hacıosmanoğlu, “Obruk 2 gün önce oluştu. Tarla sahibi Seydi Sarıkaya bize haber verdi. Olay yerini inceledik." dedi.