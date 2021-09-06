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Türkiye bu kararları bekliyor! Kabine toplantısı ana gündemi yeni tedbirler olacak

Türkiye bu kararları bekliyor! Kabine toplantısı ana gündemi yeni tedbirler olacak

KABİNE bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kabine başta yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıkları ele alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak Kabine toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması planlanıyor. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de toplantıda gündeme gelecek.

İlave tedbirler masada olacak

Kabinenin önemli gündem maddelerinden birini, salgında ortaya çıkan son tablo ve alınan tedbirler oluşturacak. Yüz yüze eğitim başladığı gün yapılan toplantıda, bu nedenle alınan ilave tedbirler üzerinde durulması bekleniyor. Aşı çalışmalarının da değerlendirileceği toplantıda, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler üzerinde durulacağı da belirtildi. 

Afganistan'daki gelişmeler

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin durumu, kayıtlı ve kayıtsız göçmenlerin ikâmet sorunuyla ilgili son bilgileri paylaşacak. Soylu’nun ayrıca sınır bölgelerinde bulunan illerde alınan tedbirleri de gündeme getirmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Afganistan’dan tahliyesi gerçekleştirilen personel bilgisini ve Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin çalışmalar hakkında detaylı sunum yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan’da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını kabinede paylaşacak. Toplantıda alınacak kararları Erdoğan duyuracak.

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