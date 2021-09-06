KYK yurt başvurusu başladı mı 2021 KYK başvurusu nasıl yapılır?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi kararının ardından milyonlarca öğrenci KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Eğitim hayatı boyunca barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e devlet üzerinden yapabilecek. Peki KYK yurt başvurusu 2021 ekranı açıldı mı?

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Milyonlarca öğrenci üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından KYK yurt başvurularını araştırmaya başladı. 2021 yılında KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden alınacak. YURTKUR resmi internet hesabından KYK yurt başvurusuna ait son bilgileri paylaşacak. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK Yurt başvurusu ne zaman:

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır:

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

Kimler yurt başvurusu yapabilir: 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Hangi öğrenciler KYK bursundan yararlanamaz: Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

–Yabancı uyruklu öğrenciler,

–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.