Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı! İstanbul'a geldi

Libya'da yetkililer 2011 yılında öldürülen eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasına karar verdi. Oğul Kaddafi uçağa bindi İstanbul'a geldi.

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Arap Baharı ile devrilen Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi’nin serbest bırakıldığı açıklandı. Saadi Kaddafi 2011 yılında NATO’nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer’e kaçmış ancak 2014 yılında Libya’ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus’ta hapiste tutulmuştu.

Hapisten çıktıktan sonra uçağa bindi İstanbul'a geldi

Reuters’a açıklama yapan bir kaynak Kaddafi’nin hapisten çıktıktan hemen sonra İstanbul’a gitmek üzere uçağa bindiğini söyledi.

Libya Milli Takımı'nda oynamıştı Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu. Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi yönetiminin çökmesinden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

Arap Baharı’ndan beri kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya’da Kaddafi’nin serbest bırakılması için yerel aşiret liderleri ve Başbakan Abdülhamid Dbeibeh’in görüştüğü belirtildi. Reuters’a konuşan bir diğer yetkili ise eski içişleri bakanı Fethi Başağa’nın da görüşmelerde yer aldığını dile getirdi.

2018 yılında Libya Adalet Bakanlığı Saadi Kaddafi’nin masum olduğuna kanaat getirmişti. Bu yılın Temmuz ayında New York Times’a konuşan Saadi’nin erkek kardeşi Seyfülislam Kaddafi, Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.