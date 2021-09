Ahmet Davutoğlu yeni kitabı 'Medeniyetler ve Şehirler'i duyurdu işte çıkacağı tarih...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeni kitabı “Medeniyetler ve Şehirler” ön satışa çıktı. Kitap 30 Eylül'de okuyucuları ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının duyurulmasından sonra eski Başbakan ve Gelecek Partisi Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun yeni kitabı “Medeniyetler ve Şehirler” de ön satışa çıkarıldı.

30 Eylül’de satışta olacak

İlk baskısı Routledge Yayınevi tarafından İngilizce olarak basılan kitap, “Pivot Cities in the Rise and Fall of Civilizations” ismiyle 30 Eylül’de satışta olacak.

Davutoğlu'nun daha önce Alternative Paradigms (Lanham: University Press of America, 1994; Alternatif Paradigmalar, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Civilizational Transformation and the Muslim World (K.L.: Quill, 1994; Medeniyet Dönüşümü, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (Küre Yayınları, 2001), Küresel Bunalım (Küre Yayınları, 2002), Teoriden Pratiğe: Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar (Küre Yayınları, 2013), Medeniyetler ve Şehirler (Küre Yayınları, 2016), Tarihe Kayıtlar (Küre Yayınları, 2017) ve Duruş: Gençlerle Yüz Yüze (Küre Yayınları, 2017) başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca, özellikle uluslararası ilişkiler, bölgesel analizler, mukayeseli siyaset felsefesi ve mukayeseli medeniyet tarihi araştırmalarını kapsayan değişik alanlarda disiplinlerarası bir yöntemle kaleme alınmış çalışmaları farklı dillerde yayınlanmıştır.

Gelecek Partisi lideri Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, yeni kitabını sosyal medya hesabından duyurdu.

Davutoğlu piyasaya sürülen yeni kitabını, “Eksen şehirler medeniyetler arası etkileşim tarihinin odak mekanlarıdır.

Medeniyetler ve Şehirler kitabımın İngilizce versiyonu Routledge tarafından bu ay kitapseverlerle buluşuyor.

Medeniyet perspektifimizden küresel entelektüel camiaya katkı umuduyla” sözleriyle duyurdu.