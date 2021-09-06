BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 486,74
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu yeni kitabı 'Medeniyetler ve Şehirler'i duyurdu işte çıkacağı tarih...

Ahmet Davutoğlu yeni kitabı 'Medeniyetler ve Şehirler'i duyurdu işte çıkacağı tarih...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yeni kitabı “Medeniyetler ve Şehirler” ön satışa çıktı. Kitap 30 Eylül'de okuyucuları ile buluşacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının duyurulmasından sonra eski Başbakan ve Gelecek Partisi Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun yeni kitabı “Medeniyetler ve Şehirler” de ön satışa çıkarıldı.

30 Eylül’de satışta olacak

İlk baskısı Routledge Yayınevi tarafından İngilizce olarak basılan kitap, “Pivot Cities in the Rise and Fall of Civilizations” ismiyle 30 Eylül’de satışta olacak.

Davutoğlu'nun daha önce Alternative Paradigms (Lanham: University Press of America, 1994; Alternatif Paradigmalar, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Civilizational Transformation and the Muslim World (K.L.: Quill, 1994; Medeniyet Dönüşümü, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (Küre Yayınları, 2001), Küresel Bunalım (Küre Yayınları, 2002), Teoriden Pratiğe: Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar (Küre Yayınları, 2013), Medeniyetler ve Şehirler (Küre Yayınları, 2016), Tarihe Kayıtlar (Küre Yayınları, 2017) ve Duruş: Gençlerle Yüz Yüze (Küre Yayınları, 2017) başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Ayrıca, özellikle uluslararası ilişkiler, bölgesel analizler, mukayeseli siyaset felsefesi ve mukayeseli medeniyet tarihi araştırmalarını kapsayan değişik alanlarda disiplinlerarası bir yöntemle kaleme alınmış çalışmaları farklı dillerde yayınlanmıştır.

Gelecek Partisi lideri Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, yeni kitabını sosyal medya hesabından duyurdu.

Davutoğlu piyasaya sürülen yeni kitabını, “Eksen şehirler medeniyetler arası etkileşim tarihinin odak mekanlarıdır.

Medeniyetler ve Şehirler kitabımın İngilizce versiyonu Routledge tarafından bu ay kitapseverlerle buluşuyor.

Medeniyet perspektifimizden küresel entelektüel camiaya katkı umuduyla” sözleriyle duyurdu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 6 Eylül'de raflardaki yerini alıyor! İşte kitabın ismi...
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyondaki asıl problem gıda fiyatları
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyondaki asıl problem gıda fiyatları
Türkiye bu kararları bekliyor! Kabine toplantısı ana gündemi yeni tedbirler olacak
Türkiye bu kararları bekliyor! Kabine toplantısı ana gündemi yeni tedbirler olacak
Sancaktepe'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Sancaktepe'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bursa'da saatlerdir haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren ekipler şok oldu
Bursa'da saatlerdir haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren ekipler şok oldu
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkilerimiz ileri düzeyde
Pınar Gülkapan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Pınar Gülkapan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding kansere yenik düştü
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sarah Harding kansere yenik düştü
Balıkesir'de kazada 112'yi arayan adam şok oldu! Yerde yatan yaralı eşi çıktı
Balıkesir'de kazada 112'yi arayan adam şok oldu! Yerde yatan yaralı eşi çıktı
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!
Büyük İskender'i de öldürmüştü! Hortlayan virüs! Asya kaplan sivrisinek ısırığında 3 ölümcül risk!