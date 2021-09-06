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Adana'da kapkaççıyı vatandaş kovaladı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kapkaççıyı vatandaş kovaladı polis yakaladı

Adana’da yaşlı adamın el çantasına alıp kaçan kapkaççı önce vatandaş tarafından kovalandı sonra polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. 2 kapkaççı, kaldırımda yürüyen Yusuf V'yi (72) takip etmeye başladı. Bir süre sonra ise zanlılardan biri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, içinde cep telefonu, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını elinden alıp kaçtı.

Zanlılardan çantayı alan şahıs çantanın içindeki cep telefonunu alıp çantayı bir aracın arkasına attı. Onu gören bir vatandaş ise kovaladı ancak yakalayamadı. Bu arada, Yusuf V.’nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden birini merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Kenan E. (19), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, kimliğini belirlediği diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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