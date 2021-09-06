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Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar

BURSA'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı belediye temizlik işçisi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ramazan Yılmaz (30) yönetimindeki 16 KJS 35 plakalı otomobil, yol kenarında süpürme işlemi yapan temizlik işçisi Mustafa Salkımcı'ya (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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