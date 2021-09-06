Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında bilmeniz gereken önemli bilgiler... İşte hak ediş şartları
Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanın, kendi isteğiyle ayrıldığında da tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesh eden kadın çalışan da kıdemini alabiliyor. Peki kıdem tazminatında yeni dönem için şartlar, ödemeler ve hak ediş nasıl gerçekleşir? İşte tazminat konusundaki son gelişmeler ve bilinmeyenler
Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence", işe haklı neden olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira alacak. Hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor.
Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılan kıdemini alabilir. Kurum ve sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma hali kabul ediliyor. Yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor.
Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir. Zamanında ödenmeyen kıdeme en yüksek mevduat faizi işletilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, kıdem tazminatı konusunda merak edilen sorularla ilgili son dakika açıklamaları ve yanıtlar getirdi. Merak edilen 20 sorunun yanıtı şöyle:
Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartları nelerdir?
Emeklilik hakkını elde eden, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ölümü halinde tazminat ödenir.