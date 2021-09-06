BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 486,74
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Okulun ilk günü Google'a doodle oldu

Okulun ilk günü Google'a doodle oldu

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle uzun süre uzaktan eğitime devam eden okullarda yüz yüze eğitim bugün başladı. Dünyaca ünlü arama motoru Google da okulların açılması nedeniyle 'okulun ilk günü' temalı Doodle tasarladı.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarda verilen yaklaşık bir buçuk yıllık ara bugün sona erdi. Okullarda ilk ders zili bugün çalıyor ve milyonlarca öğrenci bugün okullarına, öğretmenlerine kavuşuyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin, yani akademik yılın ilk günü kabul edilen 6 Eylül, en çok tercih edilen arama motoru Google tarafından da kutlandı. Arama motoru Google, okulların açıldığı 6 Eylül Pazartesi gününü doodle ile kutladı.

DOODLE NEDİR?
Doodle, kelime anlamı olarak 'karalama' demektir. Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve ilgi çeken tasarımlarına dönüşmesi anlamına geliyor. İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlandı. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapıldı ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin ilk gününde konuştu! Aşı zorunluluğu mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin ilk gününde konuştu! Aşı zorunluluğu mesajı!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjde! Kasım 2021'de başlıyor!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjde! Kasım 2021'de başlıyor!
Odadaki gitarın içine gizledi! Şüphelenen anne oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti
Odadaki gitarın içine gizledi! Şüphelenen anne oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
ABD medyası ABD ordusunun Afganistan'daki katliamlarını pas geçti
ABD medyası ABD ordusunun Afganistan'daki katliamlarını pas geçti
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Avcılar'da halı için izdiham çıkardılar! Fiyatının 50 TL olduğunu duyan koşarak geldi
Avcılar'da halı için izdiham çıkardılar! Fiyatının 50 TL olduğunu duyan koşarak geldi
Aydın'da 'insanlık ölmemiş’ dedirtti! Ödül için her yerde aranıyor
Aydın'da 'insanlık ölmemiş’ dedirtti! Ödül için her yerde aranıyor
Messi ve Neymar gördüklerine inanamadı İspanya basını skandal maçı yazdı
Messi ve Neymar gördüklerine inanamadı İspanya basını skandal maçı yazdı
Bakan Dönmez: Hedef ‘tam bir enerji merkezi’ olmak
Bakan Dönmez: Hedef ‘tam bir enerji merkezi’ olmak