BIST 1.474
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da eroin yakalandı! 275 kilogram eroinin piyasa değeri 20 milyon TL

Şanlıurfa'da eroin yakalandı! 275 kilogram eroinin piyasa değeri 20 milyon TL

ŞANLIURFA'da yol uygulamasında durdurulan TIR'da yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Abone ol

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu.

Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğundan şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber
Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber
2022 maaşı ödemesi kaç parae ylül ayında ne zaman yatacak?
2022 maaşı ödemesi kaç parae ylül ayında ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin ilk gününde konuştu! Aşı zorunluluğu mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimin ilk gününde konuştu! Aşı zorunluluğu mesajı!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjde! Kasım 2021'de başlıyor!
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan müjde! Kasım 2021'de başlıyor!
Odadaki gitarın içine gizledi! Şüphelenen anne oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti
Odadaki gitarın içine gizledi! Şüphelenen anne oğlunun uyuşturucu kullandığını tespit etti
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Bursa'da araç kontrolden çıkıp temizlik yapan işçiye çarptı! İşte o anlar
Amasya'da ATV faciası: 2 kişi öldü
Amasya'da ATV faciası: 2 kişi öldü
ABD medyası ABD ordusunun Afganistan'daki katliamlarını pas geçti
ABD medyası ABD ordusunun Afganistan'daki katliamlarını pas geçti
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Avcılar'da halı için izdiham çıkardılar! Fiyatının 50 TL olduğunu duyan koşarak geldi
Avcılar'da halı için izdiham çıkardılar! Fiyatının 50 TL olduğunu duyan koşarak geldi