BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum’da feci kaza araç ikiye bölündü ön kısmı 20 metre sürüklendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum’da feci kaza araç ikiye bölündü ön kısmı 20 metre sürüklendi

Erzurum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın ön kısmı 20 metre sürüklenirken kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi.

Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki 48 DM 612 plakalı araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı Tofaş marka araçla çarpıştı.

Kaza sonrası Tofaş marka araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı.

48 DM 612 plakalı araç sürücüsü Ü.Ç. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederek polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da geçinemeyince memleketine döndü kurduğu atölyede patron oldu
Foto Galeri İstanbul'da geçinemeyince memleketine döndü kurduğu atölyede patron oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi: Fırsatçılık var
Kısıtlamalar kalktı ama fiyatlar düşmedi: Fırsatçılık var
İstanbul'da Metro'nun simgesi değişti Bakan Karaismailoğlu yeni simgeyi paylaştı
İstanbul'da Metro'nun simgesi değişti Bakan Karaismailoğlu yeni simgeyi paylaştı
Safer ayı ne demek 2021 ne zaman başlıyor ibadetleri ve duası
Safer ayı ne demek 2021 ne zaman başlıyor ibadetleri ve duası
Manisa'da 13 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddiası! Feryat eden anne onları suçladı
Manisa'da 13 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddiası! Feryat eden anne onları suçladı
PCR testi zorunluluğu bir doz aşı yaptıranlar için geçerli mi?
PCR testi zorunluluğu bir doz aşı yaptıranlar için geçerli mi?
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Maaşları gözden geçirin
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Maaşları gözden geçirin
Şanlıurfa'da eroin yakalandı! 275 kilogram eroinin piyasa değeri 20 milyon TL
Şanlıurfa'da eroin yakalandı! 275 kilogram eroinin piyasa değeri 20 milyon TL
Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber
Gaziantep'te su dolu bidona düşen küçük Melek'ten acı haber
2022 maaşı ödemesi kaç parae ylül ayında ne zaman yatacak?
2022 maaşı ödemesi kaç parae ylül ayında ne zaman yatacak?
Okulun ilk günü Google'a doodle oldu
Okulun ilk günü Google'a doodle oldu