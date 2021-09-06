İstanbul'da geçinemeyince memleketine döndü kurduğu atölyede patron oldu

Akkoyun, “Devletin bize belli destekleri mevcut. Bizim için en önemlisi sigorta teşvikinin olması. Personellerimize çok cüzi miktarda aylık sigorta ücreti ödüyoruz. Bunun dışında KOSGEB ve İŞ-KUR desteklerinden faydalanıyoruz. Açıkçası bu destekler olmasa benim 3 yıldır ayakta kalabilme şansım çok zordu." dedi.