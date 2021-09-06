İstanbul'da geçinemeyince memleketine döndü kurduğu atölyede patron oldu
Ailesiyle göç ettiği İstanbul'da yıllarca işçi olarak çalışan Filiz Akkoyun, 2019'da döndüğü Batman'da devlet desteğiyle açtığı tekstil atölyesiyle işveren oldu.
Devlet desteğiyle Organize Sanayi Bölgesinde tekstil atölyesi kuran Akkoyun, üretime 10 kişiyle başladı. Devletten aldığı teşviklerle işini büyüten Akkoyun, 73 kişiye istihdam sağladı. Akkoyun, AA muhabirine, 13 yaşında geçim sıkıntısı nedeniyle ailesiyle İstanbul'a göç ettiklerini, 20 yıl gurbette yaşadıktan sonra memleketlerine yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.
Batman Organize Sanayi Bölgesinde 2019'da tekstil atölyesi kurduklarını aktaran Akkoyun, 10 personel ile üretime başladıklarını, ilk dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadığını, zorluklara rağmen yılmadan çalıştığını belirtti.
Son 2 yılda işini büyüttüğünü ve 73 kişi istihdam ettiğini bildiren Akkoyun, devlet teşvikleri sayesinde bunları sağladığını kaydetti.
Akkoyun, “Devletin bize belli destekleri mevcut. Bizim için en önemlisi sigorta teşvikinin olması. Personellerimize çok cüzi miktarda aylık sigorta ücreti ödüyoruz. Bunun dışında KOSGEB ve İŞ-KUR desteklerinden faydalanıyoruz. Açıkçası bu destekler olmasa benim 3 yıldır ayakta kalabilme şansım çok zordu." dedi.