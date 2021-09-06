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Ara tatil tarihleri 2021 MEB ara tatil kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri 2021 MEB ara tatil kaç gün sürecek?

1.5 yıllık pandemi döneminin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden okula dönüş yaptı ve yüz yüze eğitim başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlayan MEB ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre 1. dönemdeki ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

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Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden sınıflarına döndü ve ilk ders zili yoğun tedbirlerle çaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi MEB tarafından yayınlandı. Buna göre 1. dönemin ilk 1 haftalık ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

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