Ormanlar yanarken 'düğündeydim' demişti! THK Kayyumu Cenap Aşçı istifa etti!

MANAVGAT ve Bodrum'daki orman yangınları sürerken kendisine ulaşılamaması üzerine "Düğündeydim, hakkınızı helal edin" sözleriyle büyük tepki çeken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti.

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Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti. Aşçı, Ağustos ayı başında Antalya, Adana ve Muğla başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen orman yangınları sırasında ve sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

THK kayyumu Cenap Aşçı, Türkiye'de 7 şehirde 21 noktada orman yangınının çıktığı gün düğünde olduğunu açıklamıştı. Kendisine ulaşamadığı yolundaki eleştiriler üzerine Aşçı, "Düğündeydim” demişti. Tepkilerin artması üzerine de "Ben düğün değil nikaha katıldım. Çocukluğuna şahit olduğumuz hanım kızımızın nikahına gittik. Şehitlerimizin olduğu gün, orman yangınlarının olduğu gün bizim eğlencede bulunmamız mümkün değil. Sadece nikaha gittik, tebrik ettik" demişti.

Ben THK Başkanı değilim THK'nın kayyumuyum

Türk Hava Kurumu'na (THK) kayyım atanan Cenap Aşçı, yangın söndürme uçaklarının bakımı ile ilgili sorumluluğu da kabul etmemişti. Habertürk'te Afşin Yurdakul, programa canlı bağlanan Cenap Aşçı'ya ‘Bakım sorumluluğu kimde?’ diye sordu.

THK Başkanı Cenap Aşçı ise, “Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir” dedi. Yurdakul'un şaşırarak "Affedin?" demesi üzerine Aşçı yanıtını tekrarladı. Aldığı cevap üzerine Afşin Yurdakul, ‘Başkan olduğunuz için size soruyorum, neden bakım yapılmadı?’ diye sordu. Cenap Aşçı'nın cevabı ise “Ben THK Başkanı değilim, THK Kayyum Heyeti Başkanıyım” oldu.

da sık sık eleştirilen Türk Hava Kurumu'nun uçakları ile ilgili Aşçı'nın o dönem katıldığı televizyon programında uçmayan yangın söndürme uçaklarının bakımları hakkındaki sözleri dikkat çekmişti.

Söz konusu uçaklarının bakım ve onarım sorumluluğunun Türk Hava Kurumu'na ait olduğunu söyleyen Başkan Aşçı, program sunucusunun 'Neden bakım ve onarım yapılmadı o zaman" şeklindeki sorusuna ise kendisinin Türk Hava Kurumu kayyım heyeti başkanı olduğunu ifade eden açıklamada bulunması ise şaşkınlığa neden olmuştu.