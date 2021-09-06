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Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'a veda; törene Aziz Yıldırım da katıldı

Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'a veda; törene Aziz Yıldırım da katıldı

14 yıl görev yaptığı Kayserispor'da 'efsane başkan' olarak kabul edilen Recep Mamur, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Kayserispor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı. Efsane başkan olarak kabul edilen Mamur için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Aziz Yıldırım ve çok sayıda isim törene katıldı
Buradaki törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman, oyuncular Uğur Demirok, İlhan Parlak ve Kolovetsios, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Mamur'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Mamur'un cenazesi, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Mamur, 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.

Neden öldü?: Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir evinde tedavi görüyordu. Bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mamur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mamur'un hastalığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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