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Yine eski servis faciası! Freni patlayan servis öğrenci ve velilerin arasına daldı! 4 yaralı!

Yine eski servis faciası! Freni patlayan servis öğrenci ve velilerin arasına daldı! 4 yaralı!

Sultangazi'de freni patlayan servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.

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Olay saat 13.45 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesi 2383 sokak Aydın Uçkan İlkokulu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı inen servis aracı freni patlayınca okul önünde bekleyen veli ve öğrencilerin arasına daldı. Araç bir otomobile vurarak durdu.

Yaşanan kazada 2 öğrenci 2 de veli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı veliler ise ola yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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