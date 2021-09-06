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İsmail Demir'den yerli S-400 açıklaması!

İsmail Demir'den yerli S-400 açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 ayarında bir savunma sistemini yerli olarak yapmak için hedefimiz 5 yıl." dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Demir, 'S-400 ayarında bir savunma sistemini ne zaman yapabiliriz?' sorusuna hedefi açıklayarak yanıt verdi. Demir, "Kabiliyetler önemli, çeşitli alanlar var. Ülkemizin 3 sene önce hava savunma sistemi yoktu. Hava savunma sistemi deyince akla S-400'ler gelecek ama hava savunma konusu kademelidir. Uzun menzilli nokta atış yapabilecek füzeler, Atmaca'nın karadan karaya atılacak olanı üzerinde çalışıyoruz. Elektronik harpte çok önemli ürünler sahaya vermeye başladık. Çeşitli prototipler geliştirmeye devam ediyoruz. Bazılarını geliştirmeye, bazılarını envantere eklemeye çalışıyoruz. S-400 ayarında bir savunma sistemini yerli olarak yapmak için hedefimiz 5 yıl." dedi.

Savunmadaki ihraçlarla ilgili konuşan Demir, "Savunma sanayi ihracı olayı tek başına ticari bir olay değil. Bir çok faktörü ilgilendiren bir olay. Şunu ihraç ediyorum deyip ihraç edemiyorsunuz. İzin alınması gerekiyor. İhraç ettiğiniz ürenle ülke ile dostluk ilişkisini bir adım öteye taşımış oluyorsunuz. Savunma sanayi ihracı ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir faktör oluyor." ifadelerini kullandı.

Projelerin hazırlanma süreçleriyle ilgili bilgi veren Demir, "İhtiyaç bize bildirilir biz ihtiyaç üzerine projeyi şekillendirip teslimini yaparız. Projeyi yürütürken de teknoloji kazanımı yerlilik ve millikle ilgili bazı kriterlerimiz var. Belki istenenin de bir adım ötesinde bir ürün geliştirmek için yola çıkıyoruz. Mesela Akıncı şu anda envantere girdi ama gelişmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

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