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Hamsi tezgaha erken düştü! Kilosu bakın ne kadar

Hamsi tezgaha erken düştü! Kilosu bakın ne kadar

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi Ankara'da tezgahlarda yerini aldı ve kilosu 30 lirada satışa çıkarıldı.

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Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar denize açıldı. Genelde ekim ayı sonunda görülen hamsi bu yıl erken geldi ve balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Hamside erken yaşanan bolluk Ankara'da balık tezgahlarına yansıdı. Kızılay Sakarya Caddesi’nde balıkçı tezgahları hamsiyle doldu. Kilosu 30 liradan satışa çıkarılan hamsiye vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Balıkçı Mustafa Süslü, yıllardır balıkçılık yaptığını ve hamsiyi bu kadar erken ilk kez bol gördüğünü belirterek, "Hepimiz şaşkınız. Normalde Karadeniz hamsisi ekim sonuna doğru başlar, ocak sonuna kadar devam ederdi. Ama beklenenden erken çıktı." ifadelerini kullandı.


"Millet de şaşkın"
"Erken çıkması, kasım-aralık ayını nasıl etkileyecek bir öngörümüz yok; yaşayıp göreceğiz" diyen Süslü "Şu an palamut zamanı ve yok denecek kadar az, hiç yok. Millet de şaşkın. Bu günlerde daha çok palamut beklerken hamsi çıktı. İnşallah devamı da gelecek. Hepimiz hamsiye doyarız" diye konuştu.

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