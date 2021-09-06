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Çin 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

Çin 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

Tayvan, Çin'e ait 19 savaş uçağının Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

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Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin nükleer silahlar taşıma kapasitesine sahip 4 H-6 bombardıman uçağı, 1 denizaltı savar uçağı, 10 J-16 ve 4 SU-30 savaş uçağı ile dün ADIZ'ı ihlal ettiği belirtildi.

Çin'e ait savaş uçaklarının tartışmalı Pratas Adalarının kuzeydoğusundan geçtiğini gösteren uçuş güzergahı haritası da paylaşılan açıklamada, Çin savaş uçaklarının bölgeden ayrılması için füze sistemi konuşlandırıldığı ve savaş uçaklarının harekete geçirildiği belirtildi.

Tayvan'ın 400 kilometre kadar güneyinde bulunan, tartışmalı Pratas Adaları aynı zamanda Dongsha Adaları olarak biliniyor. Bölgede iki mercan kayalığı da bulunuyor. Tayvan'ın ulusal park statüsü verdiği adalar, Pasifik ve Hint okyanusları arasındaki deniz trafiği üzerinde yer alıyor.

Çin, 15 Haziran'da da 28 savaş uçağı ile ADIZ'ı ihlal etmişti.

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