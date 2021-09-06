Edebiyatçı Alev Alatlı: Türkiye'de aç yok açgözlülük var çok şükür tokuz Türkiye'nin karnı doydu

Edebiyatçı Alev Alatlı, Türkiye'nin hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadığını söyledi. Açlıktan ziyade açgözlülüğün olduğunu belirten Alatlı, "Yoksul Türkiye'den bugünlere geldik. Çok şükür tokuz, Türkiye'nin karnı doydu" dedi.

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Edebiyatın usta isimlerinden Alev Alatlı, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Ekonomiye dair muhalafetin söylemlerini eleştiren Amatlı'nın konuya ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Açlığın göreceli olduğunu söyleyen Alatlı'ya göre Türkiye'de açlık yok açgözlülük var.

Alatlı, şunları söyledi:

"Asker bir babanın kızıyım, İkinci Dünya Harbi'nin ortasında çadırda doğdum. Babamın birliği Ege'de olası bir Alman saldırısına karşı konuşlanmıştı. Annem bana hamile, İstanbul'dan toplanıp yanına geliyor. Çok çalışkan, güçlü bir annem vardı. Gündüz Merkez Bankası'nda çalışır, gece dışarıya dikiş dikerdi. Böyle bir rol modelim olduğu için şanslıyım. Çocukluğum 1950'lerde Doğu'da geçti.

"Evlerinde mum bile olmadığı için"

O zaman çok büyük yoksulluk vardı, kışın ortasında ödevlerini elektrik direğinin altında yapan arkadaşlarım vardı, evlerinde mum bile olmadığı için. O yoksul Türkiye'den bugünlere geldik, çok şükür. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. O kadar hızlı olması da beni korkutuyor. Talepler arttı, kıymet bilinmiyor. Zenginlik ve fakirlik hep vardı ama zenginle fakir arasındaki uçurum bu kadar derin değildi. Zenginler varlıklarını teşhir etmezlerdi. Örneğin, biz dışarıda ekmek bile yemezdik, insanların canı ister diye. Şimdi sergiliyorlar zenginliklerini. Bir de tabii koşullar da eskisi gibi değil.

"Bizde acından ölen kimse olmaz"

Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz.