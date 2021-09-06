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HABER /  POLİTİKA

CHP'den Tanju Özcan için ilk karar geldi! MYK sonrası Faik Öztrak açıkladı

CHP MYK toplantısı yapıldı. Tanju Özcan'ın söylediklerinin de gündeme alındığı toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başörtülü olduğunu söylediği bir kadının kendisinden talebi hakkındaki sözleriyle tepki çekmesi MYK gündemindeydi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanju Özcan'ın uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilme kararını aldıklarını söyledi.

Öztrak, "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalarda nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi. 

Bebeğim yok bana yardımcı olur musunuz!

Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine skandal bir haberle gündemdeydi.

Tanju Özcan, katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı. Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklaması şöyle:

"Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi.
'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi.
Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim.
'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi.
'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim.
Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

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