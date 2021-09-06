Almanya'nın motor ambargosu Türkiye'yi ateşledi Fırtına Obüsü sorunu böyle çözüldü

Almanya'nın ihracatta yaşattığı sorunlar üzerine Makine ve Kimya Endüstrisi harekete geçti. Yürütülen Ar-Ge çalışmasıyla Fırtına Obüsü'nün motorları elektrikli hale getirildi. Böylece motor ve güç grubunda dışa bağımlılık sona erdi.

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Savunma Sanayiinin milli üretime yönelmesinde açık ve örtülü ambargoların önemli etkisi oldu.

Fırtına obüsünün motorlarının alındığı ülke Almanya, geçmişte Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermanistan'la Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek yerli üretim Fırtına Obüsü satmasına izin vermemişti.

Motor ve güç grubu tamamen yerli oldu

Almanya'nın bu tutumunu sürdürmesi üzerine Türkiye yeni arayışa girdi. Makine ve Kimya Endüstrisi yürüttüğü Ar-Ge çalışmasıyla TSK'nın envanterindeki Fırtına Obüsünü elektrikli hale getirdi. Böylece e-Fırtına'nın motor ve güç grubu tamamen yerli ve milli oldu.

Daha seri oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en stratejik ateş destek vasıtalarından biri olan Fırtına obüsü bu hamleyle daha seri hale geldi. E-Fırtına 1300 beygir güce sahip olacak, 4 saatte hızlı bir şekilde şarj edilebilecek ve 30 kilometre hıza altı saniyede ulaşabilecek.