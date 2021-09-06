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Masterchef Azize kimdir kaç yaşında evli mi Azize Polat eşi kimdir?

Masterchef Azize kimdir kaç yaşında evli mi Azize Polat eşi kimdir?

Masterchef 2021'in yedeklerden ana kadrosuna giren son ismi Azize Polat oldu. Yaptığı yaratıcılık yemeği ile şeflerden tam not alan Masterchef Azize 35 yaşında ve aslen Adanalı. 3 çocuğu olan Azize Polat3ın eşi hakkında henüz bir bilgi yok.

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MasterChef Azize merak edilen isimlerden biri oldu. Yedeklerden kadroya dahil olan yeni isim olan Azize Polat aslen Adanalı. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında? Masterchef Azize Polat instagram hesabında azizeepolatt adresini kullanıyor. İşte hakkında merak edilenler

Masterchef Azize Polat kimdir: MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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