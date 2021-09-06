Taliban Merkel'i Afganistan'a davet etti!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istediklerini belirterek, Başbakan Angela Merkel'i Afganistan'a davet etti.

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Alman Bild gazetesi, "Taliban sözcüsü, Başbakanı Kabil'e davet etti" başlıklı röportajı yayımlandı. Söz konusu röportajda Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Almanya'nın Afganistan ile tarihi ve iyi ilişkileri var. Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zabihullah Mücahid, Alman hükümetinin, yeni hükümetle (Taliban hükümeti) mümkün olan en iyi diplomatik ilişkiye sahip olmasını istediklerini vurguladı.

Mücahid, Almanya ile iyi diplomatik ilişkinin yanında, Berlin'den sağlık, altyapı ve eğitim alanlarında mali destek, insani yardım ve iş birliği görmek istediklerini belirterek, "Alman hükümetinin bize gerçekten yardım edebileceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Özel bir yeri olur

Bild muhabirinin, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Afganistan'da sıcak karşılar mısınız?" sorusuna Mücahid, "Elbette. Afganistan'da tüm dünya ülkelerinin kabul edeceği ve dünya liderlerinin inanacağı güçlü ve tam güvenlikli bir ortamın olmasını istiyoruz. Gelip ülkemizi ziyaret etmeliler. Angela Merkel'in kesinlikle özel bir yeri olur. Onu ülkemizde gerçekten memnuniyetle karşılarız." yanıtını verdi.

Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca Alman hükümeti, olası yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra buradaki büyükelçiliği kapattı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın Doha kentine geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temasını sürdürdü.