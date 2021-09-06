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Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihara kalkıştı! Metro İstanbul: İstasyon kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihara kalkıştı! Metro İstanbul: İstasyon kapatıldı

TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Olay nedeniyle Taksim istasyonunun kapatıldığı paylaşıldı.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim Metro istasyonunda bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

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