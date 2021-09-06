Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişi intihara kalkıştı! Metro İstanbul: İstasyon kapatıldı
TAKSİM Metro İstasyonu'nda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Olay nedeniyle Taksim istasyonunun kapatıldığı paylaşıldı.Abone ol
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim Metro istasyonunda bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."