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Amasya'da 18 aydır bu köyde covid-19 vakası görülmedi! Köyün sırrı bakın ne

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya'da 18 aydır bu köyde covid-19 vakası görülmedi! Köyün sırrı bakın ne

AMASYA’nın Taşova ilçesinde bulunan Gökpınar köyünde bugüne kadar korona virüs (Covid-19) vakası görülmedi.

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Amasya’nın Taşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçeye bağlı “mavi köy" olarak bilinen ve bu güne kadar bir kez bile korona virüs vakası gözükmeyen Gökpınar köyüne ziyarette bulundu. Türkiye'de korona virüs vakalarının başlamasının üzerinden neredeyse 18 ay geçmesine rağmen Taşova’ya bağlı Gökpınar köyünde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona verilen önem ile bugüne kadar herhangi bir vakaya rastlanılmadı.

20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Taşova’ya Kaymakam olarak tayin edilen Gökcecik, ilk ziyaretini “mavi” köyün muhtarı Metin Şahin yaptı. Köy ziyaretlerinin ilkini gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Gökcecik, şimdiye kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmayan 40 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyüne giderek iadeyi ziyarette bulundu.


"Önceden haberlere konu olmuş"
Kaymakam Ahmet Gökcecik, köyün sorunlarını muhtarı ve vatandaşlarından yerinde dinleyerek, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Gökpınar köyünde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı da kendilerine teşekkür etti. Kaymakam Ahmet Gökcecik, “Taşova’ya başlayalı daha bir hafta oldu görevimize başlayalı. İkinci haftanın ilk günü. Bu aşamada ilk köy muhtarlarımızdan Gökpınar Köyü Muhtarımız ziyaretimize geldi. Bizde iadeyi ziyaretimizi Gökpınar köyüne yaptık. Gökpınar köyü daha önceden haberlere konu olmuş" dedi.


Köye virüs giremedi
Gökcecik "Korona virüsün giremediği köy' olarak adlandırılıyor. Bundan dolayı muhtarıma, vatandaşlarımız nezdinde teşekkürlerimizi sunuyorum. Köyümüzü gezdik, çalışmaları yaptık. İnşallah yapılacak projeler üzerinde istişarelerimizi tekrardan Hükümet Konağı’mızda yapacağımız ilk toplantıda gerçekleştireceğiz” dedi. Köy ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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