BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,52

Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 'Tülütabaklar', korkutucu ve renkli görüntüleriyle törene damgasını vurdu.

Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

155
Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

Kuvayımilliye Meydanı'ndaki törende ise Ritmin Dansı ekibi ile mehter takımı gösteri yaptı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. 

255
Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.

355
Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programın en çok ilgi gören bölümü Tülütabak gösterisi oldu

455