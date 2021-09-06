Yılda 1 gün gelip korkutuyorlar! Balıkesir'de görenler telefona sarıldı: İşte tülütabakların hikayesi
BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 'Tülütabaklar', korkutucu ve renkli görüntüleriyle törene damgasını vurdu.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kuvayımilliye Meydanı'ndaki törende ise Ritmin Dansı ekibi ile mehter takımı gösteri yaptı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.
Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programın en çok ilgi gören bölümü Tülütabak gösterisi oldu