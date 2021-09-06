Nagehan Alçı’dan dikkat çeken Ali Babacan iddiası! Kendi mahallesinin kapısını çalıyor

Habertürk Nagehan Alçı, DEVA Partisi Ali Babacan'ın partisinin ilçe binasını açılışına katıldı. Alçı, programda konuşan Babacan'ın sözlerine ilişkin, 'Babacan ‘karşı mahalle’ yerine hedef kitleyi içinden geldiği AK Parti’nin tabanına çevirmiş görünüyor' iddiasına bulundu.

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Nagehan Alçı bugünkü yazısında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın İstanbul’da programlarını takip ettiğini söyleyerek değerlendirmelerini paylaştı.

Nagehan Alçı, Babacan’ın partisinin Avcılar ilçe binası açılışında yaptığı “Ülkemizi rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta kararlıyız. İktidar değiştikten sonra böyle bir şeye izin vermeyiz. Bakıyoruz neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor.” şeklindeki ifadelerine ilişkin, “Babacan’ın bu sözleri konuşmanın en çarpıcı kısmıydı. Kimi ya da kimleri kast etti? Ben hem bu sözlerden hem de konuşmanın genelinden şu sonucu çıkardım: Ali Babacan yola çıkarken AK Parti’nin karşısında konumlanan yüzde 50’den oy almayı önceliyordu. Tüm bunlar neticesinde zaman içinde Babacan ‘karşı mahalle’ yerine hedef kitleyi içinden geldiği AK Parti’nin tabanına çevirmiş görünüyor.” yorumunda bulundu.

Alçı’nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Gelelim konuşmasına...

Önce şu notumu paylaşayım: Beklediğimden çok daha uzundu. Ben ilçe binası açılışında 15-20 dakikalık bir hitap beklerken Babacan kongre havasında uzun bir konuşma yaptı.

Orada çok vurucu, bence DEVA’nın değişen yol haritasını ve bundan sonra yeniden muhafazakar taban üzerinde yürütecek stratejisini de özetleyen bir şey söyledi:

'Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor'

“Ülkemizi rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta kararlıyız. İktidar değiştikten sonra böyle bir şeye izin vermeyiz. Bakıyoruz neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Gözümüzden kaçmıyor. Biliyorsunuz, laiklik ilkesini yıllarca çarpıtan zihniyet, hak ve özgürlükler üzerinde kurduğu baskıyla laiklik kavramını lekeledi. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayanlar yanlış anladıkları laiklik kavramının arkasına yıllarca saklandılar. Şimdi görüyoruz ki aynı zihniyet arada sırada inançlı vatandaşlarımıza da göndermeler yapıyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın, milli günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz.”