Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer'i askeri törenle karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.