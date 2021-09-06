Masterchef Milhan yaşı kaç aslen nereli Milhan Erdem kimdir?

Masterchef 2021'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Milhan Erdem bu akşamki bölümde Tahir ile yaptığı dansla hem takım arkadaşlarını hem de jürileri güldürdü. Aslen Kütahyalı olan Milhan Erdem 20 yaşında ve Lübnan mutfagında çalışıyor. Milhan Erdem instagram hesabı ise milhanerdemm

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Masterchef 2021'nin ana kadrosunda olan ve yaptığı yemekler ile jürinin dikkatinden kaçmayan sempatik yarışmacı Milhan Erdem bu akşamki dansı ile günün konusu olacak. Peki Milhan kimdir, Milhan ne demek?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

Sosyal medya platformu Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 11 Bin takipçisi bulunmaktadır.