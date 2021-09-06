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Kocaeli'de feci kazada can verdi! Yürek yakan detay ortaya çıktı: Meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de feci kazada can verdi! Yürek yakan detay ortaya çıktı: Meğer...

KOCAELİ'de otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpışarak kullanılmaz hale geldi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Araçta cenaze törenine katılmak için yola çıkan vatandaşların bulunduğu ortaya çıktı.

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Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan U.E. idaresindeki 41 PZ 434 plakalı Kandıra Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonu ile mahalleden caddeye çıkmak isteyen Teyfik A. idaresindeki 41 UE 468 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrula otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Teyfik A., Muhammet T., Rıdvan E. yaralanırken, Fahrettin Tekel (67) hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fahrettin Tekel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.


Cenaze törenine gitmek isterken canından oldu
Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fahrettin Tekel’in cenazesi otopsi incelemeleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü U.E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan, otomobilde bulunan vatandaşların ise aynı köyde hayatını kaybeden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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