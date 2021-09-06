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Kuzey Akım 2 projesinde son boru kaynaklandı

Kuzey Akım 2 projesinde son boru kaynaklandı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nde son borunun kaynaklamasını tamamladığı ve hattı bu yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladığı bildirildi.

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Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, proje kapsamında görev yapan Fortuna Gemisi'nin son borunun kaynaklama işini Baltık Denizi'nde tamamladığı belirtildi.

Sonraki aşamada Almanya'dan gelecek boru hattı uzantısının Danimarka tarafından gelecek hatla birleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ardından, boru hattının bu yıl bitmeden faaliyete alınması hedefiyle gerekli çalışmalar yapılacak." ifadesine yer verildi.

- Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

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