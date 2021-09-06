Terörist Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl hapis

ADANA'da terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yaptığı belirlenen sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğünü belirtti.

Terör örgütünün kamplarında yer aldı

Savcı, sanığın dijital verilerinin içeriğinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Duran Kalkan, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Fehman Hüseyin'in görüntülerinin bulunduğunu ifade etti.

Örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre faaliyet yürüttüğünü belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

9 yıl 9 ay hapis

Son sözleri sorulan sanık, terör örgütü PKK kamplarında bulunmadığını öne sürdü. Tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.