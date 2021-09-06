Çanakkale'de 7 Eylül'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “07.09.2021 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.