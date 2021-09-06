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Çanakkale'de 7 Eylül'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de 7 Eylül'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “07.09.2021 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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